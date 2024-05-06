Откуда родом неуверенность в себе

Дорогие взрослые, для того, чтобы наши дети были уверенными в себе, умели ставить цели и достигать их, умели отвечать за свои слова и поступки, были добрыми и отзывчивыми, не боялись преодолевать трудности и стремились бы жить активной жизнью, нам предстоит стать для них примером, и прежде всего примером деятельным, нам с вами предстоит научиться быть примером не только на словах, но и на деле! Мне, как психологу приходится часто сталкиваться с тем, что очень часто запрос клиента звучит примерно так: «Мне не хватает уверенности» или «Мой ребенок растет не уверенным в себе человеком».