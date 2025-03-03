Европейская элита увидела спасение в поддержке Украины

@ Sean Kilpatrick/AP/ТАСС Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета Выделить Украине еще больше денег и оружия и послать в эту страну «миротворцев» – таким стал главный итог прошедшего в Лондоне саммита, формально посвященного судьбе киевского режима.