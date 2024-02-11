В Эстонии заявили, что продолжат строительство линии обороны на границе с РФ

Несмотря на заявления российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, Эстония намерена продолжить создание линии обороны, в рамках которого на границе с РФ планируется строительство 600 бункеров.
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