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В Эстонии заявили, что продолжат строительство линии обороны на границе с РФ

В Эстонии заявили, что продолжат строительство линии обороны на границе с РФ

Несмотря на заявления российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, Эстония намерена продолжить создание линии обороны, в рамках которого на границе с РФ планируется строительство 600 бункеров.

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