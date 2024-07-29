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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дерек Чисора: «Джойсу не стоит заканчивать. Вы должны наслаждаться нами всеми, пока мы здесь»

«Джо хорошо боксировал, я ценю его. Он не должен уходить на пенсию. Вы должны наслаждаться нами всеми, пока мы здесь.

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