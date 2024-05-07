Путин: Россия не отказывается от диалога с западными странами, выбор — за ними

Российская Федерация не отказывается от диалога с западными странами, выбор — за ними. Соответствующее заявление, выступая на церемонии инаугурации, сделал президент Владимир Путин, информирует РИА Новости.
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