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Путин: Россия не отказывается от диалога с западными странами, выбор — за ними

Путин: Россия не отказывается от диалога с западными странами, выбор — за ними

Российская Федерация не отказывается от диалога с западными странами, выбор — за ними. Соответствующее заявление, выступая на церемонии инаугурации, сделал президент Владимир Путин, информирует РИА Новости.

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