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Медведев предупреждает Европу: «Поставки F-16 для Украины могут стать последним днём»

Медведев предупреждает Европу: «Поставки F-16 для Украины могут стать последним днём»

Медведев предупреждает Европу: «Поставки F-16 для Украины могут стать последним днём» Елена ГалицкаяЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил острую обеспокоенность относительно недавних заявлений о поставках американских истребителей F-16 для Украины.

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