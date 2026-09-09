Автобум в России: с начала года на рынок вышли 40 новых моделей

Главный редактор журнала «Авто.ру» Александр Мирошкин рассказал «Российской газете», что за 8 месяцев 2026 года на российском рынке официально появилось более 40 новых моделей легковых автомобилей.
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