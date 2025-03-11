В Крыму 263 населенных пункта вошли в зону возможного подтопления

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. ГУ МЧС по Республике Крым определило в регионе 44 зоны возможного подтопления из-за весенних паводков, куда вошли 263 населенных пункта в разных районах республики, сообщили ТАСС в управлении.
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