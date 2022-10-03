Смехотерапия

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  • Андрей Бедный
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  • Antanas
    Странная история.👍😀😘😘😍😆Верхний этаж
  • Antanas
    Красивые приколы.👍😀😘😍😆Подборка новых шу...

Звезда Мельпомены

Звезда Мельпомены

Труппа школьного драмкружка в полном составе, затаив дыхание, слушала чтение пьесы Шекспира. В основном десятиклассники, но были и ребята из девятого, и даже из восьмого класса… - Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте.

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