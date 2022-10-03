Звезда Мельпомены

Труппа школьного драмкружка в полном составе, затаив дыхание, слушала чтение пьесы Шекспира. В основном десятиклассники, но были и ребята из девятого, и даже из восьмого класса… - Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте.