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Не верьте "сотрудникам". МВД раскрыло типичную схему обмана с кредитами

Не верьте "сотрудникам". МВД раскрыло типичную схему обмана с кредитами

Звонки от лжеправоохранителей, операторов и банковских работников требуют одного — мгновенного сброса МВД России предупреждает граждан о распространенной мошеннической схеме: если вам звонят якобы от имени правоохранителей и заявляют об угрозе банковским счетам либо оформлении кредита без вашего участия — сразу завершайте разговор, пишет РИА Новости.

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