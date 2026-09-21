Не верьте "сотрудникам". МВД раскрыло типичную схему обмана с кредитами

Звонки от лжеправоохранителей, операторов и банковских работников требуют одного — мгновенного сброса МВД России предупреждает граждан о распространенной мошеннической схеме: если вам звонят якобы от имени правоохранителей и заявляют об угрозе банковским счетам либо оформлении кредита без вашего участия — сразу завершайте разговор, пишет РИА Новости.