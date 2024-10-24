В Петербурге пройдет международная конференция «Вольтеровские чтения – 2024»

Она посвящена 330-летию со дня рождения мыслителя РНБ проведёт международную научную конференцию «Вольтеровские чтения – 2024», приуроченную к 330-летию со дня рождения французского философа и просветителя Вольтера (1694 – 1778).
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