Депутат Журова: мы не можем помочь Промесу, он не гражданин России

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова высказалась о ситуации с нападающим московского "Спартака Квинси Промесом, отметив, что на Российскую премьер-лигу (РПЛ) в целом эта история не повлияет.
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