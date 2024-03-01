Депутат Журова: мы не можем помочь Промесу, он не гражданин России

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова высказалась о ситуации с нападающим московского "Спартака Квинси Промесом, отметив, что на Российскую премьер-лигу (РПЛ) в целом эта история не повлияет.