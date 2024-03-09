Трамп провёл встречу с Орбаном

Экс-президент США Дональд Трамп, успешно участвующий в нынешней предвыборной гонке, провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, известным своим критическим отношением к общей политике ЕС по ряду тем, в первую очередь, в вопросе поддержки Украины.