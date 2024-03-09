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Русская весна

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Трамп провёл встречу с Орбаном

Трамп провёл встречу с Орбаном

Экс-президент США Дональд Трамп, успешно участвующий в нынешней предвыборной гонке, провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, известным своим критическим отношением к общей политике ЕС по ряду тем, в первую очередь, в вопросе поддержки Украины.

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Комментарии
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Вик Норд
Теряюсь в догадках,что они могли обсуждать,и кто чей агент влияния?
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