Семейно и патриотически. Власти Барнаула рассказали, как пройдет День города

Стоит отметить, что в обновленной информации не указано проведение салюта, который анонсировали ранее Основной темой праздничных мероприятий в субботу, 31 августа, посвященных 294-летию краевой столицы, станет семья, патриотическое воспитание и поддержка барнаульцев, участвующих в специальной военной операции, сообщает мэрия.
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