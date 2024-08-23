Семейно и патриотически. Власти Барнаула рассказали, как пройдет День города

Стоит отметить, что в обновленной информации не указано проведение салюта, который анонсировали ранее Основной темой праздничных мероприятий в субботу, 31 августа, посвященных 294-летию краевой столицы, станет семья, патриотическое воспитание и поддержка барнаульцев, участвующих в специальной военной операции, сообщает мэрия.