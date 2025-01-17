О скидках по «Карте жителя» и по карте «Тройка» рассказали новосибирцам

Тариф «Сетевая поездка» Тариф «Сетевая поездка» вернут новосибирцам с 7 февраля. Как и раньше, в течение одного и полутора часов можно будет пересесть с одного вида транспорта на другой со скидкой в 50 и 100%.
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