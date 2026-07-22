От редута к натиску: русская полевая школа Румянцева и Суворова Атака прусских гусар на русскую артиллерийскую батарею во время Ср.
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От редута к натиску: русская полевая школа Румянцева и Суворова Атака прусских гусар на русскую артиллерийскую батарею во время Ср.
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