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Минобороны РФ показало кадры уничтожения дрона-миноукладчика ВСУ

Минобороны РФ показало кадры уничтожения дрона-миноукладчика ВСУ

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения дрона-миноукладчика ВСУ в Харьковской области. Как отметили в военном ведомстве, операторы дронов танкового соединения группировки войск «Запад» обнаружили роботизированную платформу ВСУ во время ведения воздушной разведки.

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