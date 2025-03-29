Мертвым отныне запретят выбирать президента США

Радикальную реформу избирательной системы пытается провернуть президент США Дональд Трамп. Его новый указ призван прекратить масштабные фальсификации выборов, давно и традиционно присутствующие в Америке.
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