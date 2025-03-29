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Мертвым отныне запретят выбирать президента США

Мертвым отныне запретят выбирать президента США

Радикальную реформу избирательной системы пытается провернуть президент США Дональд Трамп. Его новый указ призван прекратить масштабные фальсификации выборов, давно и традиционно присутствующие в Америке.

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