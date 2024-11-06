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Царьград

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Опрос: 42% жителям Кузбасса не хватает зарплаты на базовые нужды

Опрос: 42% жителям Кузбасса не хватает зарплаты на базовые нужды

Согласно опросу hh.ru, заработной платы на основные нужды не достает 42% жителям Кузбасса.Порядка 42% жителей Кемеровской области сообщили, что им не хватает заработной платы, чтобы обеспечить основные нужды.

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