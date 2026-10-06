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Крымская газета

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Уролог назвал продукты, которые помогут предотвратить камни в почках

Уролог назвал продукты, которые помогут предотвратить камни в почках

Правильное питание играет важную роль в предотвращении мочекаменной болезни. Об этом в эфире телеканала «Миллет» сообщил врач-уролог Республиканской клинической больницы имени Н.

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