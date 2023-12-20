Верховный суд Колорадо запретил Трампу баллотироваться в президенты в этом штате

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Верховный суд Колорадо постановил, что экс-президент Дональд Трамп не имеет права участвовать в местных праймериз в рамках определения кандидата от Республиканской партии на выборах главы государства 2024 года.
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