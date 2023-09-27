В парламенте Ямала преподали урок финансовой грамотности лицеистам

Около 40 учащихся 10—11-х классов из лицея Салехарда побывали на уроке финансовой грамотности. Занятие об основах управления семейным и государственным бюджетом и о влиянии финансовых рынков на экономику проходило на площадке Заксобрания ЯНАО.
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