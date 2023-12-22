Известная блогерша опровергла свое присутствие на голой вечеринке Ивлеевой

Известная российская блогерша и модель Мария Миногарова заявила, что не присутствовала на голой вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой, которая прошла в московском ночном клубе и вызвала волну возмущения.
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