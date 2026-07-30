Саудовская Аравия готовит наступление на позиции хуситов в Йемене

На Ближнем Востоке может образоваться очаг новой войны: в Йемене отмечена передислокация сил, связанных с Саудовской Аравией, и сосредоточение подразделений для возможного удара по провинции Эль-Байда, перешедшей под контроль хуситов в 2020–2021 годах.