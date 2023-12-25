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Терапевт Асанов рассказал, какие заболевания обостряются в новогоднюю ночь

Терапевт Асанов рассказал, какие заболевания обостряются в новогоднюю ночь

Новый год заслуженно считается одним из главных — если не самым главным — праздников в году. Неспроста отмечать его принято в кругу семьи и близких друзей, а на новогоднем столе оказываются самые вкусные и самые любимые напитки и блюда.

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