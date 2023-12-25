Терапевт Асанов рассказал, какие заболевания обостряются в новогоднюю ночь

Новый год заслуженно считается одним из главных — если не самым главным — праздников в году. Неспроста отмечать его принято в кругу семьи и близких друзей, а на новогоднем столе оказываются самые вкусные и самые любимые напитки и блюда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии