МИД КНДР: США пытаются скрыть причастность к подрыву «Северных потоков»

Глава департамента Министерства иностранных дел КНДР по вопросам Российской Федерации Ким Чон Гю в ходе разговора с журналистами обозначил «глупыми» попытки западных государств и Соединенных Штатов скрыть собственную причастность к взрывам российских газопроводов «Северный поток».