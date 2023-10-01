МИД КНДР: США пытаются скрыть причастность к подрыву «Северных потоков»

Глава департамента Министерства иностранных дел КНДР по вопросам Российской Федерации Ким Чон Гю в ходе разговора с журналистами обозначил «глупыми» попытки западных государств и Соединенных Штатов скрыть собственную причастность к взрывам российских газопроводов «Северный поток».
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