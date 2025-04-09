WP: республиканцы давят на администрацию Трампа, требуя отменить пошлины

Законодатели от Республиканской партии оказывают давление на администрацию президента США Дональда Трампа, требуя отменить пошлины или хотя бы предоставить более подробную стратегию дальнейшего плана действий.
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