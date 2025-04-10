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Царьград

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Минобороны России сбило 42 украинских дрона за одну ночь над шестью регионами

Минобороны России сбило 42 украинских дрона за одну ночь над шестью регионами

Минобороны России сообщило об успешной нейтрализации 42 украинских беспилотников за одну ночь. Операция проходила в шести российских областях, включая Брянскую, Калужскую, Курскую, Белгородскую и Орловскую, а также в Республике Крым.

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