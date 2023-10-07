Google Pixel 8 Pro оказался крепким орешком. Смартфон выдержал несколько падений в рамках дроп-теста

Авторы канала PBKreviews одними из первых провели дроп-тест смартфона Pixel 8 Pro. В отличие от авторов PhoneBuff, которые проводят такие тесты с использованием роботизированного манипулятора, авторы PBKreviews просто бросали смартфон на землю.
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