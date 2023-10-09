Как очень просто доказать, что американцы никогда не были на Луне. Ловушка из СССР, на которую попались в США

Как то, я смотрю, из инфополя совсем исчезли новости про индийский луноход, который по идее должен был там избороздить наш спутник вдоль и поперёк и предоставить "неопровержимые" доказательства того, что американцы на Луне всё-таки были.
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