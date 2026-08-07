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В США описали три сценария конфликта на Украине

В США описали три сценария конфликта на Украине

Агентство Bloomberg представило три возможных сценария развития российско‑украинского конфликта. Источник фото: РИА «Новости» «Первый и наименее вероятный предполагает получение Украиной дополнительных ракет-перехватчиков для Patriot и возможностей наносить дальние высокоточные удары по российским предприятиям и позициям баллистических ракет до наступления зимы», – говорится в публикации Bloomberg.

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