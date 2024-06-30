Выступил как свидетель: Шредера вызвали по делу «Северного потока — 2» Татьяна АрестоваВ ходе закрытого заседания 28 июня следователи из администрации земли Мекленбург — Передняя Померания приняли решение вызвать Герхарда Шредера свидетелем по делу «Северного потока-2».
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