Инсайдер: Хью Джекман продолжит играть Росомаху после “Мстителей: Секретный войны”, став частью команды Людей-ИксИнсайдер Даниэль Рихтман поделился информацией о том, что по его данным Хью Джекман продолжит играть Росомаху и после “Мстителей: Секретные войны”.
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