Вот и пролетели три дня Первого молодежного межъепархиального православного форума «СреDa». 🙏🙏🙏 За это короткое время участники прошли маленькую, но настоящую школу жизни.
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Вот и пролетели три дня Первого молодежного межъепархиального православного форума «СреDa». 🙏🙏🙏 За это короткое время участники прошли маленькую, но настоящую школу жизни.