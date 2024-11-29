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"Я книжку читал, чай пил!": Рубик отвергает обвинение в расстреле мужиков в Марксе

"Я книжку читал, чай пил!": Рубик отвергает обвинение в расстреле мужиков в Марксе

Русский Колоколъ Скрин видео Sarinform. Рубик возмущен. Суд отправил его в СИЗО, но вопросы к следственным органам есть… Алексей НИКИТИН Вчера в Саратовской области прошел суд по избранию меры пресечения для Рубика Акопяна.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Хача кубика рубика на кол или на бутылку на зоне.
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7 час.
герман писарев
бУТЫЛКУ ВСТАВИТЬ В КАЗЁННИК И ДОСЛАТЬ КУВАЛДОЙ
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4 час.
РК
Роман Куражев
На сво в Штрафбат.
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1 час.

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