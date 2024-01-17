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Николай Азаров: Немцев заставляют забыть бомбардировку Дрездена англичанами и американцами

Николай Азаров: Немцев заставляют забыть бомбардировку Дрездена англичанами и американцами

Немцев пытаются заставить забыть, как их города бомбили и разрушали англичане с американцами. В Дрездене на одной из площадей располагалась памятная надпись о бомбардировке города американскими и британскими ВВС в феврале 1945 г.

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