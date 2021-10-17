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Алла Пугачева впечатлила заметно помолодевшим видом на прогулке с детьми: "Похожи с Вайкуле стали"

Алла Пугачева впечатлила заметно помолодевшим видом на прогулке с детьми: "Похожи с Вайкуле стали"

В сети появился архивный снимок легендарной российской певицы Аллы Пугачевой, которая отдыхала вместе со своим супругом Максимом Галкиным и двумя детьми - Гарриком и Лизой.

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