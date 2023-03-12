На краснолиманском направлении ВСУ переходят в оборону, сообщил Марочко

На краснолиманском направлении украинские боевики переходят в оборону, укрепляют позиции и охраняют захваченнную территорию, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
На краснолиманском направлении украинские боевики переходят в оборону, укрепляют позиции и охраняют захваченнную территорию, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
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