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  • Константин Самарин
    Да без поддержки США, вся Украина и Европа не продержвлись-бы и месяца против России. Не понятно только, почему до си...Нацист Корчинский...
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Европейские друзья сливаются, им нечего предложить Украине – Романенко

Европейские друзья сливаются, им нечего предложить Украине – Романенко

Европа не сможет компенсировать Украине потерю американской поддержки – у нее есть деньги, но нет достаточного количества оружия и техники, а ведущие страны уже отказались размещать свои войска на Украине.

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