В Египте при аварии погибли 28 человек и 60 пострадали

По данным газеты Al Qabas, в результате серьезной дорожно-транспортной аварии на трассе, соединяющей Каир и Александрию в Египте, погибли по меньшей мере 28 человек, а около 60 человек получили различные травмы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии