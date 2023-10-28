smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 533 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    Если сроки ввода АЭС в Белоруссии нарушены и не по вине белорусов, то требование это нормальное и законное. Что тут у...Лукашенко выстави...
  • Evgenija Palette
    Он допозволяется... Кадыров - это темная лошадка.  И были уже прецеденты, когда, хоть и косвенно, но было понятно, ку...«Путин позволяет ...
  • Сергей Ипатов
    Так я не понял, пупок развязывается или ж@па треснула?Германия уверенно...

В Египте при аварии погибли 28 человек и 60 пострадали

В Египте при аварии погибли 28 человек и 60 пострадали

По данным газеты Al Qabas, в результате серьезной дорожно-транспортной аварии на трассе, соединяющей Каир и Александрию в Египте, погибли по меньшей мере 28 человек, а около 60 человек получили различные травмы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх