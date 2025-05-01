Стало известно, о чем будет фильм про Путина

В новом документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», который выйдет в эфир на телеканале «Россия 1» 4 мая, президент РФ Владимир Путин даст ответы на ключевые вопросы, касающиеся событий, произошедших в России и мире за последние 25 лет.