Стало известно, о чем будет фильм про Путина

В новом документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», который выйдет в эфир на телеканале «Россия 1» 4 мая, президент РФ Владимир Путин даст ответы на ключевые вопросы, касающиеся событий, произошедших в России и мире за последние 25 лет.
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