«Ростех»: дроны «Куб» могут поражать противника одновременно целой группой

Российские барражирующие боеприпасы «Куб» могут в составе целой группы одномоментно поражать цель по команде, предварительно кружа над противником и выжидая момент, сообщили в концерне «Калашников» (входит в «Ростех»).
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