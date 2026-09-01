Эрдоган предложил Путину вместе открыть новую АЭС «Аккую»

России и Турции следует совместно ввести в строй атомную электростанцию (АЭС) «Аккую». С таким призывом выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите ШОС в Бишкеке.
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