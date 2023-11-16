Губернатор Богомаз: на подлете к Брянску уничтожены два беспилотника ВСУ

Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожено два беспилотных летательных аппарата самолетного типа на подлете к Брянску, - рассказал 16 ноября в соцсетях губернатор Александ .
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