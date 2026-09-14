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Банки США выступили против вознаграждений за хранение стейблкоинов

Банки США выступили против вознаграждений за хранение стейблкоинов

77 банковских ассоциаций США призвали Сенат внести изменения в законопроект CLARITY Act перед ключевым голосованием.

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