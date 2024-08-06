Уголовница публично обматерила и пнула полицейского в Ноябрьске

49-летняя уголовница пнула и обматерила полицейского в Ноябрьске. Об этом сообщил ямальский следком. По версии следователей, ночью 16 июля в Ноябрьске полицейские задержали пьяную 49-летнюю женщину и повезли ее в горбольницу на освидетельствование.