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Крымские спасатели достали дворняжку из трёхметровой ямы

Крымские спасатели достали дворняжку из трёхметровой ямы

Собака упала в технологическую яму в селе Мичурино Белогорского района. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

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