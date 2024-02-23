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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    ИНТЕРЕСНО  ЗНАТЬ  а  ЧТ  НАТОвские   УШЛЕПКИ ЗАБЫЛИ  в Африке и Тихом океане  и  ЧТО БЮРГЕР ДЕЛАЮТ с ЖАБОГОВОРЯЩИМИ  ...Столтенберг выска...
  • федор
    Говорящая бестолковая голова , ты дебил своё бейспокой тво можешь предъявлять своей жене. Урод конченный !Столтенберг выска...
  • Вера смелых
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍Столтенберг выска...

Столтенберг высказался о «незаконном приближении» Китая к границам НАТО

Столтенберг высказался о «незаконном приближении» Китая к границам НАТО

Китай все активнее заявляет о себе в Азиатском и Африканском регионах, и это вызывает недовольство со стороны Североатлантического альянса и Запада в целом.

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Комментарии
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Вера смелых
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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19 час.
федор
Говорящая бестолковая голова , ты дебил своё бейспокой тво можешь предъявлять своей жене. Урод конченный !
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18 час.
Гарий Щерба
ИНТЕРЕСНО  ЗНАТЬ  а  ЧТ  НАТОвские   УШЛЕПКИ ЗАБЫЛИ  в Африке и Тихом океане  и  ЧТО БЮРГЕР ДЕЛАЮТ с ЖАБОГОВОРЯЩИМИ  в Азиатском  РЕГИОНЕ , с  КАКИХ ТАКИХ ПОР ВСЕ  эти места стали  ГРАНИЦАМИ НАТО  ,  или все же  ИНОГДА  ЗАКУСЫВАТЬ  НАДО  а то мало-ли что ....???!!???.
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13 час.

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