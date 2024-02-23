Китай все активнее заявляет о себе в Азиатском и Африканском регионах, и это вызывает недовольство со стороны Североатлантического альянса и Запада в целом.
Столтенберг высказался о «незаконном приближении» Китая к границам НАТО
Комментарии
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Вера смелых
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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19 час.
федор
Говорящая бестолковая голова , ты дебил своё бейспокой тво можешь предъявлять своей жене. Урод конченный !
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18 час.
Гарий Щерба
ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ а ЧТ НАТОвские УШЛЕПКИ ЗАБЫЛИ в Африке и Тихом океане и ЧТО БЮРГЕР ДЕЛАЮТ с ЖАБОГОВОРЯЩИМИ в Азиатском РЕГИОНЕ , с КАКИХ ТАКИХ ПОР ВСЕ эти места стали ГРАНИЦАМИ НАТО , или все же ИНОГДА ЗАКУСЫВАТЬ НАДО а то мало-ли что ....???!!???.
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13 час.
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