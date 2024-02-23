Столтенберг высказался о «незаконном приближении» Китая к границам НАТО

Гарий Щерба

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ а ЧТ НАТОвские УШЛЕПКИ ЗАБЫЛИ в Африке и Тихом океане и ЧТО БЮРГЕР ДЕЛАЮТ с ЖАБОГОВОРЯЩИМИ в Азиатском РЕГИОНЕ , с КАКИХ ТАКИХ ПОР ВСЕ эти места стали ГРАНИЦАМИ НАТО , или все же ИНОГДА ЗАКУСЫВАТЬ НАДО а то мало-ли что ....???!!???.