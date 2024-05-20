16 городов-миллионников России должны получить коммерческие сети пятого поколения к 2030 году

Пилотные зоны с поддержкой сетей пятого поколения 5G до 2030 года должны появиться в каждом субъекте РФ, при этом коммерческие сети будут в городах-миллионниках, о чем заявил замминистра цифрового развития Дмитрий Угнивенко.
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