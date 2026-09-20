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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью принес распечатанные кадры с нарушениями Ромеро и Ли Кан Ина на игроках «Реала» на пресс-конференцию после 1:2 с «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью указал на судейские ошибки после матча с «Атлетико».  Встреча 7-го тура Ла Лиги завершилась победой « Атлетико » со счетом 2:1.

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